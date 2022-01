Ein Streit in der Schöneberger Straße in Hamburg-Jenfeld ist am Donnerstagabend eskaliert: Nach einem Streitgespräch zwischen zwei Männern, zog einer der Männer plötzlich eine Waffe und schoss aus vierzig Metern Entfernung auf den anderen, wie die Polizei Hamburg mitteilte.

Der Täter habe den Mann jedoch verfehlt und er blieb unverletzt. Der Streit ereignete sich gegen 21.15 Uhr. Der Täter und seine Begleiterin flüchteten anschließend.

Hamburg: Suche nach Täter blieb erfolglos

Die Polizei suchte auch unter Einsatz eines Hubschraubers vergeblich nach dem Paar. Die Polizei geht davon aus, dass der Schütze eine Schreckschusswaffe verwendete. (dpa)