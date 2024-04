Scharfschützen sichern Scholz-Veranstaltung am Fischmarkt

Der Europawahlkampf ist in vollem Gange – so auch in Hamburg. Den Anfang machten am Samstagvormittag die Grünen auf ihrer Landesmitgliederversammlung. Am Nachmittag folgte die SPD mit einer Auftaktveranstaltung in der Fischauktionshalle (Altona-Altstadt). Neben der Spitzenkandidatin Katharina Barley wird auch Bundeskanzler Olaf Scholz erwartet. Entsprechend scharf sind die Sicherheitsvorkehrungen.

Ihr Anblick ist immer etwas unheimlich: Maskierte und schwer bewaffnete Polizisten postierten sich am Samstagnachmittag auf Hausdächern im Umkreis der Fischauktionshalle. Dort hält die SPD seit 15 Uhr eine hochkarätig besetzte Wahlkampfveranstaltung ab.

Hamburg: SPD-Wahlkampfveranstaltung wird schwer bewacht

Der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher und die Hamburger Spitzenkandidatin Laura Frick sind vor Ort, ebenso Bundeskanzler Olaf Scholz und weitere Parteigrößen.

Mit Sturmhauben maskiert und schwer bewaffnet überwachen Polizeibeamte die Umgebung rund um die Fischauktionshalle. Florian Quandt Mit Sturmhauben maskiert und schwer bewaffnet überwachen Polizeibeamte die Umgebung rund um die Fischauktionshalle.

Fast zeitgleich findet in der City eine Demonstrationen statt: So gibt es ab 16 Uhr auf dem Steindamm einen Protestmarsch der islamistischen Szene.

Der Veranstalter soll der Gruppe „Muslim Interaktiv“ nahestehen, die vom Verfassungsschutz als gesichert extremistische Gruppierung eingestuft wird. Der Veranstalter rechnet mit 500 bis 1000 Teilnehmern. (mp)