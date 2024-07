Schanzenkino mit Film-Highlights – so können Sie Freikarten gewinnen!

Endlich sommerliches Wetter in Hamburg – die perfekte Zeit für einen Kinoabend unter freiem Himmel! Im Schanzenkino stehen wieder viele sehenswerte Filme im Programm. Und hurra: Die MOPO verlost 100 Tickets!

Los mit den Kinoabenden im Schanzenpark geht es in diesem Jahr am Samstag, 20. Juli, ab 21.45 Uhr. Zum Auftakt wird die Komödie „Chantal im Märchenland“, ein Spin-off der erfolgreichen „Fack-ju-Göhte“-Filmreihe gezeigt. Auch am Samstag, 10. August, ist der Film zu sehen (Beginn: 21.15 Uhr).

Schanzenkino 2024: Das sind die Film-Highlights

Ein weiteres Film-Highlight: „Bob Marley: One Love“. Zum ersten Mal erzählt ein Kinospielfilm die Geschichte von Reggae-Superstar Bob Marley. Gespielt wird der Musiker von Kingsley Ben-Adir. Im Schanzenkino zu sehen ist der Film am Montag, 22. Juli, ab 22 Uhr. Der Einlass beginnt immer eine Stunde vor Filmbeginn.

Lust auf Bauchschmerzen vom Lachen? „Monsieur Claude und seine Töchter“ aus dem Jahr 2014 ist ein echter Klassiker – eine typisch französische Komödie, in der es um eine ganz schön untypische französische Familie geht. Zu sehen am Dienstag, 23. Juli, ab 22 Uhr.

Übrigens: Den Ton gibt’s auch in diesem Jahr immer über Funkkopfhörer, die es abends gegen Pfand (zehn Euro) an der Kasse gibt. So ist das Schanzenkino-Open-Air ein sogenanntes „Silent Cine“ – und jeder kann die Lautstärke für sich selbst regeln.

Adresse: Sternschanze 1 A, 20357 Hamburg, Verkehrsanbindung: U3 /S2 / S5 / M15 / 181 bis Sternschanze oder U2 / U3 / M4 bis Schlump

Schanzenkino-Open-Air: Hier Freikarten gewinnen!

Die beste Nachricht kommt zum Schluss: Die MOPO verlost 50×2 Tickets (gültig für einen einmaligen Kinobesuch für zwei Personen während der gesamten Spielzeit)! Ob mit Freunden, Familie oder dem Lieblingsmenschen – das wird ein Kinoerlebnis der Extraklasse! Was Sie dafür tun müssen? Ganz einfach:

Melden Sie sich hier für unseren Newsletter „10 vor 6“ an. Schicken Sie uns eine E-Mail an verlosung@mopo.de mit dem Betreff „Schanzenkino“ und schreiben Sie uns, welcher Film Sie zuletzt begeistert hat und warum.

Einsendeschluss ist Dienstag, 23. Juli 2024, 12 Uhr. Die Gewinner werden ausgelost und per E-Mail benachrichtigt. Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb

Also, ran an die Tasten und viel Glück!