Schäden an Brücke: Anschlussstelle von Hamburger Autobahn wird gesperrt

Autofahrer aufgepasst! Wegen Asphaltschäden wird die Eichbaumbrücke über die A25 in Allermöhe in Richtung Hans-Duncker-Straße gesperrt. Das hat Folgen für den Verkehr im Osten Hamburgs.

Die Sperrung beginnt am 4. März um 9 Uhr und endet am 6. März um 5 Uhr, wie die Autobahn GmbH Nord mitteilte. Auch die A25-Ausfahrt an der Anschlussstelle Allermöhe in Richtung Geesthacht ist gesperrt. Da die Arbeiten stark witterungsabhängig sind, könnten sie sich jedoch kurzfristig noch verschieben, heißt es.

Allermöhe: A25-Brücke wird wegen Schäden gesperrt – diese Umleitungen gibt es

Die Autobahnmeisterei Stillhorn führe die Reparaturarbeiten durch. Um trotz der Sperrung ans Ziel zu gelangen, müssen Autofahrer den Umleitungen vor Ort folgen:

Autofahrer, die in Allermöhe Richtung Geesthacht abfahren möchten, fahren am Dreieck Südost auf der A1 weiter, an der Anschlussstelle Moorfleet ab und über den Ring 2, Amandus-Stubbe-Straße und Rungedamm zur Hans-Duncker-Straße.

Wer vom Allermöher Deich zur Hans-Duncker-Straße fahren möchte, fährt zunächst an der Anschlussstelle Allermöhe auf die A25 in Richtung Geesthacht auf, dann an der Anschlussstelle Nettelnburg ab und in Richtung Hamburg wieder auf – zurück bis Allermöhe. (mp)