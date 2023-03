Hamburg: Autobahn wird zur Dauerbaustelle – auch am Elbtunnel droht wieder Ärger

Autofahrer im Raum Hamburg müssen ab Montag für ihre Fahrten mehr Zeit einplanen. Im Nordwesten Hamburgs drohen über Monate Staus an einer Baustelle. Am nächsten Wochenende wird außerdem die A7 mit dem Elbtunnel für einen Brückenabriss komplett dichtgemacht.

Auf der Autobahn A23 (Hamburg-Heide) beginnen am Montag neue Bauarbeiten, die den Verkehr zwischen Pinneberg und Hamburg bis zum Ende des Jahres behindern werden. Die Fahrbahn in Richtung Hamburg soll zwischen Pinneberg-Süd und der Landesgrenze saniert und auf Hamburger Gebiet grunderneuert werden, wie die Autobahn GmbH Nord mitteilte.

Autobahn-Sanierung sorgt für Verkehrsbehinderungen

Für die Einrichtung der Baustelle wird ab Montag einer der beiden Fahrstreifen in Richtung Heide ab Hamburg-Eidelstedt gesperrt. Eine Woche später sollen in Richtung Norden wieder zwei Fahrstreifen zur Verfügung stehen. In Richtung Süden bleibt dem Verkehr dann nur eine Spur – und zwar bis kurz vor Weihnachten.

Die Autobahngesellschaft erwartet insbesondere im Berufsverkehr am Morgen und am Nachmittag Staus. Auch in den Sommerferien müssen Nordsee-Urlauber an Tagen des sogenannten Bettenwechsels mit Behinderungen rechnen. Im vergangenen Jahr war die Fahrbahn in Richtung Heide auf Hamburger Gebiet saniert und mit Flüsterasphalt versehen worden. Die A23 ist eine wichtige Pendlerstrecke, die täglich von mehr als 90.000 Fahrzeugen genutzt wird.

Ende März: Vollsperrung auf der Elbtunnel-Strecke

Die zweite Phase der Baustelleneinrichtung auf der A23 soll mit einer geplanten Vollsperrung der A7 vom 24. bis zum 27. März kombiniert werden. Am letzten März-Wochenende soll eine noch halbseitig stehende Brücke in Hamburg-Othmarschen abgerissen werden. Sie muss dem achtspurigen Ausbau der Autobahn weichen.

Der die A7 querende Verkehr auf der Behringstraße soll bereits von diesem Montag an über eine Tunnelzelle geführt werden, die ein Element des im Bau befindlichen Lärmschutztunnels Altona sein wird. Die Vollsperrung betrifft die A7 zwischen Hamburg-Volkspark und Hamburg-Heimfeld in der Zeit von Freitag um 19.00 Uhr bis Montag um 5.00 Uhr.

Die Autobahn GmbH empfiehlt, die gesperrte Elbtunnel-Strecke großräumig zu umfahren und auf unnötige Fahrten zu verzichten. Die A7 gehört zu den meistbefahrenen Autobahnen in Deutschland. Rund 120.000 Fahrzeuge passieren täglich den Elbtunnel. (dpa/mp)