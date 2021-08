Am Samstag ist in der HafenCity mächtig Action angesagt. Die besten Wakeboarder der Welt treten an zum großen Finale beim „Red Bull Wake Capital“. Die Veranstalter versprechen „ein nie dagewesenes Spektakel mit viel Abwechslung und Gänsehaut-Feeling.“

Auf die Profis wartet im Hamburger Sandtorhafen ein extrem anspruchsvoller Parcours. Auf einem Track von 240 Metern Länge müssen die Wakeboarder neun Hindernisse auf vier Wasser-Levels meistern. Die verschiedenen Hindernisse sind auf schwimmenden Pontons aufgebaut, die mit dem Tidehub bis zu vier Meter auf und ab gehen.

Hamburg-HafenCity: Hier fahren die besten Wakeboarder der Welt

„Wir wollten einen Track nach Hamburg bringen, den es noch nie gegeben hat. Das ist uns gelungen“, sagt der deutsche Profi-Wakeboarder Felix Georgii, der den Parcours mit entworfen hat. „Für die Fahrer wird es eine Mammut-Aufgabe werden, den Track sauber zu fahren, für die Zuschauer wird es ein nie dagewesenes Spektakel geben mit viel Abwechslung und Gänsehaut-Feeling.“

16 Top-Athleten aus zehn Nationen treten gegeneinander an. Neben internationalen Stars der Szene wie X-Games-Gewinner Guenther Oka und Liam Peacock sind Nik Gührs (München), Nico von Lerchenfeld (Köln), Felix Georgii (Allgäu) und der Hamburger Lokalmatador Miles Töller dabei.

Zwar gibt es keine Tickets mehr, jedoch wird das Event ab 18 Uhr live auf Red Bull TV übertragen. (jek)