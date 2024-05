Saisonstart an Hamburgs Badeseen! Nur eine Stelle bleibt gesperrt

Am Freitag ist es so weit: An Hamburgs Badegewässern beginnt wieder die Badesaison. Nur an einer Stelle kann weiterhin nicht geschwommen werden.

Am Freitag (10. Mai) ist in den Hamburger Badeseen und Naturbädern offizielles Anbaden angesagt. Insgesamt gibt es an 14 Badegewässern 16 offizielle Badestellen, an denen bis Mitte September geplantscht werden kann, teilte die Hamburger Umweltbehörde am Montag mit.

Am Eichbaumsee (Allermöhe) sei das Baden an der Badestelle Ost wie auch schon im vergangenen Jahr möglich, wenn die Blaualgen-Situation es zulasse. Temporäre Sperrungen könnten weiterhin auftreten. Die Badestelle Nord am Eichbaumsee bleibe gesperrt. Die Wasserqualität werde während der Badesaison regelmäßig vom Institut für Hygiene und Umwelt kontrolliert. (dpa/mp)