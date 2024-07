SAGA macht dicken Gewinn – und baut mehr als 1000 Wohnungen

Die Hamburger Wohnungsgesellschaft SAGA ist mit rund 140.000 Wohnungen Deutschlands größter kommunaler Vermieter. 2023 hat das städtische Unternehmen knapp 600 Wohnungen fertiggestellt und einen Millionengewinn eingestrichen – mal wieder.

Hamburgs größte Wohnungsgesellschaft hat im vergangenen Jahr einen Gewinn in Höhe von knapp 183 Millionen Euro nach Steuern gemacht. Das sind 35 Millionen Euro weniger als 2022. Der Umsatz stieg dagegen leicht von knapp 1,09 Milliarden Euro auf etwa 1,17 Milliarden Euro, wie das städtische Unternehmen mitteilte. Die SAGA verfügt nach eigenen Angaben über rund 140.000 Wohnungen und etwa 1400 Gewerbeobjekte.

Hamburg: Wohnungsgesellschaft SAGA macht großen Gewinn

„Gegen den Markttrend hat die SAGA 455 Millionen Euro in Neubau, Modernisierung und Bestandspflege investiert und ist damit unverändert ein Wachstumsmotor in der Metropolregion Hamburg“, sagte Vorstandssprecher Thomas Krebs. Zudem seien im vergangenen Jahr rund 115 Millionen Euro in antizyklische Ankäufe von Grundstücken und Projektentwicklungen investiert worden.



ich der Mit meiner Anmeldung stimmeich der Werbevereinbarung zu.

Im vergangenen Jahr seien 572 Wohnungen fertiggestellt und 1123 Neubauten begonnen worden. Im Jahr zuvor vollendete das Unternehmen noch 1014 Wohnungen und begann mit dem Bau von 955 neuen Wohnungen.

Leerstand ist quasi nicht vorhanden

Die Neubauziele seien planmäßig erreicht worden, sagte Vorstandsmitglied Snezana Michaelis. „Wir wollen trotz der Krise die jährliche Neubauleistung von durchschnittlich 1000 Baubeginnen zunächst verstetigen und nach Möglichkeit zeitnah hochfahren.“ Dazu sollen nicht nur eigene Flächen genutzt, sondern auch weitere Flächen und Projektentwicklungen zugekauft werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Mitten in Hamburg: Promi-Hotel betreibt illegale Dachterrasse

„2023 lag die Durchschnittsmiete bei 7,26 Euro netto kalt je Quadratmeter und damit um 35 Prozent unter dem Mittelwert des aktuellen Hamburger Mietenspiegels“, sagte Michaelis. Dieser weise für 2023 einen Mittelwert von 9,83 Euro je Quadratmeter aus. An Wohnungssuchende mit besonderem Förderbedarf seien weitere rund 4200 Wohnungen vergeben worden. Die Fluktuationsquote sei erneut gesunken und liege nun bei 4,8 Prozent. Der Leerstand lag den Angaben zufolge im vergangenen Jahr bei 0,2 Prozent. (dpa/mp)