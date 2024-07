Panorama-Blick über die Alster, Lounge-Musik, Aperol in der Sonne: Die Dachterrasse des Design-Hotels „The George“ in St. Georg ist eine der schönsten der Stadt. Doch in diesem Jahr bleibt die Rooftop-Bar geschlossen – denn nach MOPO-Informationen wurde die Terrasse jahrelang illegal betrieben. Dem Promi-Hotel scheint die Angelegenheit ganz schön peinlich zu sein ...