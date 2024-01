SAGA baut Holzhaus mit günstigen Wohnungen – an überraschendem Ort

Die SAGA-Tochter HIG feiert Richtfest für einen spannenden Neubau in Barmbek. Innovativ ist nicht nur die Holzbauweise, sondern auch der Ort, an dem das Gebäude entsteht.

Die Hamburger Immobilienentwicklungsgesellschaft (HIG) baut derzeit 24 öffentlich geförderte Wohnungen und 32 Pkw-Stellplätze in Barmbek. Am Donnerstag wurde Richtfest gefeiert. Im viergeschossigen Neubau entstehen

2- bis 3-Zimmer-Wohnungen, alle sind öffentlich gefördert und kosten dann um die sieben Euro Kaltmiete pro Quadratmeter.

Alle Wohnungen sind barrierearm und verfügen über einen Balkon nach Südwesten. Die Wohnungen sind für vordringlich wohnungssuchende Haushalte vorgesehen und werden nach Fertigstellung im September 2024 durch die Stadterneuerungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft (Steg) bewirtschaftet.



SAGA-Neubau über einem Parkplatz

Das Besondere an dem Bauprojekt: Das Haus entsteht auf einer Parkplatzfläche. Und bevor nun alle stöhnen: Es bleibt ein Teil der Parkflächen erhalten, weil das Gebäude aufgeständert ist. Es wird quasi über die Parkplätze gebaut. Die Autos stehen dann unterm Haus.

Außerdem wird es ein innovatives Gebäude, ein Holz-Hybridhaus – das erste, das die SAGA bauen lässt. Die Bauelemente wurden, soweit möglich, vorgefertigt, um Zeit auf der Baustelle einzusparen. Der gesamte Rohbau wurde dadurch innerhalb von nur sieben Monaten fertiggestellt.

SAGA: Holzhaus in Modul-Bauweise

Die Außenwände des Neubaus sind aus Holz, die Innenwände werden aus Kalksandstein oder in Leichtbauweise errichtet. Die Decken bestehen aus Betonfertigteilen, wodurch Beton eingespart werden

konnte und das Bauvorhaben damit insgesamt Rohstoff- und CO 2 -ärmer wurde.

SAGA-Vorstand Snezana Michaelis sagt: „Das HIG-Bauvorhaben an der Wagenfeldstraße ist aus zweierlei Gründen besonders: Durch den Neubau von 24 Wohnungen und der dazugehörigen Kooperation mit der steg Hamburg leistet die SAGA einen wichtigen Beitrag zur Schaffung von Angeboten für vordringlich Wohnungssuchende, die auf diesem Wege ein neues Zuhause finden und so in stabile und lebenswerte Nachbarschaften integriert werden können.“ Richtungsweisend sei für die SAGA zudem, dass das Unternehmen „ein neues Kapitel beim innovativen Bauen aufschlägt.“