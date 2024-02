Rückruf in Hamburg: Achtung, essen Sie nicht diesen Rotkohl!

Schauen Sie zur Sicherheit einmal in Ihren Kühlschrank nach: Die Carl Kühne KG mit Sitz in Hamburg ruft aktuell ein beliebtes Produkt zurück, das in vielen deutschen Supermärkten verkauft wurde.

Im Detail handelt es sich bei dem sofortigen Rückruf um „Kühne Rotkohl nach Traditionsrezept 720 ml im Glas“ mit dem EAN-Code 40804002, dem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 15.12.2025 und den Codierungen „15.12.2025 Z 2030 NL23 1“ sowie „15.12.2025 Z 2130 NL23 1“ am Rand des Schraubdeckels.

Kühne KG: Hamburger Firma ruft Rotkohl zurück

Laut einer Mitteilung des Unternehmens könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich in vereinzelten Gläsern Glasstückchen befinden. Andere Chargen seien nicht betroffen.

Das könnte Sie auch interessieren: Bald 10 Euro für einen Döner? Warum die Preise in Hamburg so steigen

Verbraucherinnen und Verbraucher, die ein betroffenes Glas gekauft oder noch vorrätig haben, sollten den Inhalt nicht verzehren sondern können es gegen Kostenerstattung dort zurückgeben, wo sie es gekauft haben. Alternativ ist die Rücksendung möglich an: Carl Kühne KG (GmbH & Co.), Verbraucherservice, Kühnehöfe 11, 22761 Hamburg.

Die Carl Kühne KG ist ein deutscher Lebensmittelhersteller, der hauptsächlich Essige und Feinkost produziert. Das Familienunternehmen ist eines der größten Gurken- und Senproduzenten in Europa und verkauft seine Produkte in über 50 Länder. (aba)