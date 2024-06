Rollstuhlfahrer am Hauptbahnhof belästigt und beklaut

Im November 2023 soll ein 50-Jähriger einen Rollstuhlfahrer beklaut haben, nachdem er den Geschädigten zuvor in der U-Bahn belästigt habe. Nun muss sich der vermeintliche Dieb vor Gericht verantworten.

Dem 50-Jährigen wird Diebstahl zur Last gelegt. Laut Anklage soll er am Nachmittag des 12. November 2023 am Hauptbahnhof das Smartphone eines Mannes im Wert von 500 Euro geklaut haben.

Angeklagter soll Handy in Aufzug gestohlen haben

Das sei aber nicht die erste Begegnung der beiden gewesen: Zuvor habe der Angeklagte sein Opfer bereits in der U-Bahn angesprochen. Als die Bahn den Hauptbahnhof erreichte, habe der 50-Jährige den Rollstuhlfahrer gegen dessen Willen aus der U-Bahn gezogen.

Das könnte Sie auch interessieren: Diebe, Betrunkene und Nervensägen: Der Kampf um mehr Sicherheit am Hauptbahnhof

Der Geschädigte forderte den Angeklagten daraufhin auf, ihn in Ruhe zu lassen und begab sich in den Aufzug am Nordbahnhof. Kurz bevor die Aufzugstüren schließen konnten, soll der Angeklagte dann das Handy des anderen an sich gerissen haben, welches im Rollstuhl eingeklemmt war. Am Donnerstag muss er sich vor dem Amtsgericht St. Georg wegen der Vorwürfe verantworten. (mp)