Der Rohbau steht! Am Freitag wurden die ersten Arbeiten für das neue Universitäre Herz- und Gefäßzentrum am Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) abgeschlossen. 2023 soll das sechsgeschossige Gebäude bezugsfertig sein.

In dem hochmodernen Klinikbereich entstehen auf einer Fläche von 72.000 Quadratmetern mehr als 388 Betten, neun Operationssäle, ein „Cardiovascular Imaging Center“ für hochspezialisierte Bildgebung und neun Herzkatheterlabore.

So soll der Eingangbereich des neuen Universitären Herz- und Gefäßzentrums später aussehen.

Das Gebäude wird zudem an das unterirdische automatische Warentransportsystem – mit selbstfahrenden Robotern – angeschlossen.

UKE: Neues Herz- und Gefäßzentrum soll bis 2023 fertig sein

„Mit dem Neubau werden künftig alle wichtigen Klinikbereiche unter einem Dach konzentriert“, erklärt Prof. Dr. Dr. Hermann Reichenspurner, stellvertretender Ärztlicher Leiter des Universitären Herz- und Gefäßzentrums. „Als Maximalversorger gewährleisten wir so eine hochspezialisierte Medizin für alle Altersgruppen, vom Neugeborenen bis zum alten Menschen, von der Behandlung leichter Herz-und Gefäßerkrankungen bis zu komplexen Transplantationen von Herz und Lunge sowie dem Einsatz von Herzunterstützungssystemen.“

Der Neubau ist das Herzstück der ersten Phase des Zukunftsplans 2050 des UKE und soll 2023 bezugsfertig sein. (jek)