Robbie Williams in Hamburg: Einlass-Chaos und Beinahe-Schlägerei unter Fans

Mit Charme und mitreißenden Hits rockte Sänger Robbie Williams am Donnerstag die Trabrennbahn in Bahrenfeld. Am Freitag sollte es ab 18.30 Uhr mit einem zweiten Konzert genau so weitergehen. Doch das Wetter spielte zunächst nicht mit – Fans brauchten viel Geduld. Dann kippte die Stimmung.

Sicherheit geht vor: „Aufgrund einer Warnung vor starken Windböen und damit einhergehender Vorsichtsmaßnahmen kommt es zu einer Verzögerung beim Einlass“, teilt die Hamburger Sparkasse am Freitagnachmittag mit. Eigentlich sollten die Fans schon ab 16.30 Uhr auf der Trabrennbahn stehen, der Konzertbeginn war für 18.30 Uhr erwartet.

Einlass beginnt 1,5 Stunden verspätet: Fans genervt – „die Stimmung ist aufgeheizt“

Der neue voraussichtliche Einlass-Beginn war 18 Uhr. „Wir bitten um Euer Verständnis und halten Euch über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden“, erklärt die Haspa, welche beide Konzerte im Rahmen des 25. Jubiläums des HaspaJoker-Kontos organisiert hat. Die Tickets gab’s exklusiv für Kunden.

Das könnte Sie auch interessieren: Robbie Williams in Hamburg: Neue Zähne, alter Po und ganz viel Liebe

Und tatsächlich: Um 18 Uhr gab die Haspa per Instagram Entwarnung, dass es nach der Wartezeit endlich losgehen konnte. Dennoch verlief der Einlass alles andere als reibungslos: „Alle paar Minuten geht es mal einen Meter vorwärts, nervig!“, berichtete ein Fan. „Wir haben jetzt fast zwei Stunden gewartet. Die Stimmung ist langsam aufgeheizt“.

Um kurz vor 20 Uhr standen viele Besucher immer noch Schlange. Zu diesem Zeitpunkt sollte das Konzert eigentlich schon beginnen. Es kam sogar beinahe zu einer Schlägerei, weil sich ein Fan durchgedrängelt hatte, um bei seiner Gruppe zu bleiben – man darf immer nur mit dem einen einzigen Ticketkäufer gemeinsam aufs Gelände. (tst/idv/mwi)