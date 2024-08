Graue Haare aber kein bisschen leise: Megastar Robbie Williams zeigt am Donnerstag auf der Trabrennbahn Bahrenfeld, dass er auch mit 50 Jahren noch das Publikum im Griff hat. Sein erstes von zwei exklusiven OpenAir-Konzerten ist eine wilde Zeitreise von den Anfängen in der Boyband „Take That” bis zu seinem heutigen Leben als vierfacher Familienvater. Dabei plaudert der charmante Brite über aufdringliche Fans, seine neuen Zähne und widmet schließlich einer Hamburger Politikerin seinen Schmusehit „She's the one”.