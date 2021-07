Ferien-Zeit heißt in Hamburg auch mal wieder Baustellen-Zeit. Das gilt nicht nur für die Situation im Süden, es trifft auch den Norden. Am Wochenende werden in Poppenbüttel mehrere Straßen gesperrt, um den maroden Asphalt auszubessern.

Wie der Senat am Montag mitteilte, werden die Lemsahler Landstraße und der Poppenbüttler Berg ab Freitagmorgen, 9 Uhr für den Verkehr gesperrt. Grund sind notwendige Sanierungsarbeiten an der Deckschicht – die Straße weist momentan Risse und Schlaglöcher auf. Die Bauarbeiten werden bis zum Montag, 26. Juli, 4 Uhr andauern. Eine Umleitung wird eingerichtet.

Poppenbüttel: Diese Straßen werden am Wochenende gesperrt

Für Anlieger wird es am Asphaltierungstag (Samstag) zu großen Einschränkungen kommen – der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) informiert Betroffene vor Ort. Für die Dauer der Bauzeit entfallen außerdem die Haltestellen Poppenbüttler Berg, Garleff-Bindt-Weg und Ulzburger Straße der Buslinie 176. Radfahrer und Fußgänger können den Bereich aber weiterhin passieren.

Ebenfalls ab Freitag, 23. Juli, wird die Ulzburger Straße zwischen Hinsbeker Berg und Müssenredder vollständig gesperrt. Anlieger werden vom LSBG über die Erreichbarkeit ihrer Grundstücke informiert. Diese Bushaltestellen der Linie 176 entfallen ersatzlos: Alte Landstraße Nord, Minsbekweg und Rehmbrook in der Ulzburger Straße. Die Bauarbeiten. beginnen am Freitag um 7 Uhr und soll voraussichtlich bis Samstag, 24. Juli 22.00 Uhr andauern. Grund sind auch hier Sanierungsarbeiten. (hb)