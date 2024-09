Riesiger Boom: So viele Schüler nutzen das Gratis-Ticket des HVV

Seit Beginn des neuen Schuljahres können Hamburgs Schülerinnen und Schüler ein kostenloses Deutschlandticket bestellen. Jetzt zeigen neue Zahlen, die der MOPO vorliegen, wie groß der Run auf die Gratis-Fahrkarte tatsächlich ist. Für Studierende gibt es allerdings keine guten Nachrichten.

Circa 200.000 der insgesamt 213.000 Schülerinnen und Schüler nutzen derzeit ihren Anspruch auf das kostenlose HVV-Deutschlandticket. Das geht aus einer Anfrage der Hamburger Grünen-Abgeordneten Rosa Domm hervor. 105.000, also fast die Hälfte, hatten zuvor überhaupt kein HVV-Abo.

So wird das Schülerticket in Hamburgs Bezirken genutzt

Das übertrifft sogar die Erwartungen des Senats, der mit etwa 80 Prozent der Berechtigten gerechnet hatte. Derzeit sind es um die 94 Prozent. Mit Abstand am meisten HVV-Schülertickets, 52.200 Stück, wurden im bevölkerungsreichsten Bezirk Wandsbek ausgestellt. Dahinter folgen Altona (34.200), Hamburg-Mitte (30.000), Hamburg-Nord (26.300), und Eimsbüttel (23.300). Auf den letzten Plätzen liegen die dünner besiedelten Bezirke Harburg (18.500) und Bergedorf (15.500).

„Durch das kostenlose Deutschlandticket geht der Wunsch unzähliger Kinder und Jugendlicher in Erfüllung“, sagt Domm der MOPO. „Sie können unbeschwert und kostenfrei Hamburg und das Umland mit Bus und Bahn erkunden. Für junge Menschen bedeutet das mehr Freiheit, Chancengerechtigkeit und Teilhabe. Das Ticket wird über alle Bezirke, Stadtteile und Altersgruppen hinweg genutzt.“

Schülerticket bleibt auch im kommenden Jahr kostenlos

Nachdem vergangene Woche bekannt wurde, dass der monatliche Preis für das normale Deutschlandticket im nächsten Jahr von 49 Euro auf 58 Euro angehoben wird, versprach Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD), dass das Schülerticket auf jeden Fall kostenlos bleibt.

„Für uns ist es selbstverständlich, dass Schüler:innen weiter kostenlos fahren. Da halten wir Kurs“, so Dressel zur MOPO. Fast 14 Millionen Euro kostet das Gratis-Schülerticket die Hamburger Steuerkasse im Jahr 2024. Nach der Preiserhöhung im kommenden Jahr wird mit zusätzlichen 20 Millionen Euro gerechnet. Hamburg hatte sich in den Verhandlungen mit Bund und Ländern für eine kleinere Preiserhöhung von 49 auf 54 Euro pro Monat ausgesprochen.

Schlechter sind es allerdings für Studierende aus: In der Antwort auf die Anfrage der Grünen Domm schreibt der Senat, dass das Semesterticket, das prozentual ans Deutschlandticket geknüpft ist, ab dem nächsten Wintersemester 2025/2026 angepasst werden wird. In welcher Höhe, ist noch unklar. Im März war Hamburg eine der ersten deutschen Großstädte gewesen, die das Semesterticket in ein HVV-Deutschlandticket umgewandelt hatte. Zuvor mussten die Studierenden dafür noch ein extra Upgrade zahlen. Für das Sozialticket und das Bonusticket für Azubis werden aktuell die Auswirkungen für den Haushalt geprüft.