Hamburgs Studenten aufgepasst: Das wird jetzt aus dem Semesterticket

Gute Nachrichten für Hamburgs Studenten: Als eine der ersten deutsche Großstädte wandelt die Hansestadt das Semesterticket in ein HVV-Deutschlandticket um. Bald schon geht’s los!

Das teilte der Verkehrsverbund HVV auf seiner Website mit. Hamburgs Studenten können so für 176,40 Euro pro Semester deutschlandweit den Nah- und Regionalverkehr nutzen. Das entspricht 29,40 Euro im Monat. Bislang zahlten sie für das Semesterticket, das nur in den Tarifzonen des HVV gültig war, 194 Euro, also 32,33 Euro pro Monat, im Semester. Ein Upgrade aufs Deutschlandticket kostete noch einmal zusätzlich.

HVV Hamburg: Semesterticket wird zum Deutschlandticket

Damit ist jetzt laut Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) Schluss. „In Hamburg profitieren jetzt auch 85.000 Studierende vom günstigen Deutschlandticket“, sagte er. „Das bedeutet für sie gleichzeitig mehr Flexibilität, mehr Freiheit und mehr Mobilitäts-Optionen, um in ganz Deutschland bequem und nachhaltig unterwegs zu sein – ob zu Vorlesungen, Seminaren oder um in den Semesterferien Familie, Freunde und Bekannte zu besuchen. Und gleichzeitig bedeutet es eine finanzielle Entlastung.“

Los geht’s zum Sommersemester ab dem 1. April. Studierende erhalten von ihrer Uni einen QR-Code, über den sie zu „Ride“, dem Campus-Portal des „hvv Deutschlandsemesterticket“, gelangen. „Achte auf die üblichen Infokanäle, zum Beispiel Aushänge, E-Mail oder Website deiner Hochschule, Universität“, heißt es auf der Website des HVV.

„Das macht das Studium in der Hansestadt noch attraktiver“, ist Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) überzeugt. „Denn: Wer studiert, ist neugierig und wer neugierig ist, will mobil sein. Dank des digitalen Semestertickets ist das jetzt noch besser möglich.“

So funktioniert die Anmeldung zum HVV-Semesterticket

Auf dem Campus-Portal gibt es dann einen Anmelde-Button. Dieser führe laut HVV entweder weiter zur Uni-Website mit den üblichen Login-Daten an der Hochschule oder es werde mit Eingabe der Matrikelnummer und Geburtsdatum die Berechtigung geprüft. Das Angebot gilt für 25 Hochschulen in Hamburg, die genaue Liste gibt es ebenfalls auf der HVV-Website. (aba)