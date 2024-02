Hamburgs Schülerinnen und Schüler sollen schon bald kostenlos mit Bus und Bahn unterwegs sein. Nachdem bekannt wurde, dass das Ticket noch in diesem Jahr an den Start gehen soll, wird der Zeitpunkt nun immer konkreter. Wie die MOPO exklusiv erfahren hat, könnte es schon bald so weit sein.

Das kostenlose Ticket für Schüler hatten SPD und Grüne schon im Koalitionsvertrag vereinbart. Schrittweise hatte der Senat den Preis für die Schülerkarte bereits reduziert, seit Mai 2023 liegt er bei 19 Euro im Monat. Schulkinder im Leistungsbezug mit Sozialrabatt können sogar jetzt schon gratis fahren. Doch da geht noch mehr.

Hamburger Schüler fahren bald kostenlos HVV

Im Rahmen einer MOPO-Anfrage bei der Schulbehörde gab Behördensprecher Peter Albrecht bekannt, dass das kostenfreie Schülerticket schon ab dem nächsten Schuljahr, also Ende August, umgesetzt wird. Als die MOPO vor Kurzem in der Finanzbehörde nach dem Ticket fragte, sagte Senator Andreas Dressel dazu: „Wir sind im Senat weiter behördenübergreifend und mit unseren Verkehrsunternehmen in der Vorbereitung.”

Auch die Verzahnung mit dem Deutschlandticket müsse gut geklärt werden. „Wir sind sehr zuversichtlich, dass ein Start im nächsten Schuljahr 2024/2025 gelingt”, so Dressel. Nun scheint es tatsächlich zu klappen.