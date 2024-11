Riesenschock! Auto fährt in Bäckerei: So geht es der Angestellten heute

Das war ein gigantischer Schock für die Mitarbeiterinnen der Bäckerei der „Braaker Mühle“ in Rahlstedt. Und natürlich auch für die Kunden. Ein Kleinbus fuhr im Sommer fast ungebremst in die Filiale in der Oldenfelder Straße 66. Die Angestellte Anke Schmidt stand gerade hinter dem Verkaufstresen, den der Wagen plötzlich regelrecht wegrammte.

Wie nach einer Bombenexplosion sah die Bäckerei am 15. August aus, nachdem plötzlich der Mercedes-Kleinbus durch die Scheibe donnerte, gegen den Verkaufstresen knallte und dort stehenblieb. Anke Schmidt (35) wurde dabei an der Hüfte verletzt, weil sie gerade direkt hinterm Tresen arbeitete. „Von der Verletzung ist zum Glück nichts zurückgeblieben“, sagt sie heute. „Aber der Schreck steckte mir noch viel länger in den Knochen“, erzählt sie der MOPO.

Tim Lessau, Geschäftsführer der „Braaker Mühle“ vor dem neu eröffneten Laden. An dieser Stelle war der Wagen in die Fensterscheibe gekracht. Marius Röer Tim Lessau, Geschäftsführer der „Braaker Mühle“ vor dem neu eröffneten Laden. An dieser Stelle war der Wagen in die Fensterscheibe gekracht.

Heute steht sie dort zum ersten Mal wieder – und hat kein Problem damit. Alles ist wieder gut. Denn die Filiale wird jetzt endlich neu eröffnet. Lange Zeit gab es nur den Verkaufswagen vor dem Geschäft, während drinnen die Zerstörung beseitigt wurde. Die „Braaker Mühle“ machte das Beste aus der Situation und erweiterte die Filiale gleich auf fast die doppelte Größe und modernisierte. Aktuell wird noch an den Sitzbänken geschraubt, aber der Betrieb läuft bereits voll wieder. Auch das Sortiment wurde erweitert.

Der Mercedes soll damals laut Polizei mit einem Audi zusammengestoßen sein, woraufhin das Fahrzeug über den Bürgersteig gerast sei. Nach einer weiteren Kollision mit einem geparkten Fahrschulwagen schoss der Mercedes dann durch die Fensterscheibe der Bäckerei. Wäre er nur wenige Meter weiter links in den Laden gefahren, hätte er den Hauptverkaufsraum getroffen – oder er wäre auf der gut besuchten Terrasse gelandet.

Ein Zeuge schilderte es im August so: „Wir saßen da draußen, haben Kuchen gegessen, als wir sahen, dass der Mercedes-Fahrer auf einmal Gas gab“, so Kevin Wichmann. Kurz darauf sei er gegen den Audi geknallt. Wichmann weiter: „Man konnte sehen, dass der Fahrer ohnmächtig war, denn sein Kopf lag nach hinten und seine Augen waren zu.“

Insgesamt wurden bei dem Unfall damals sechs Menschen verletzt, vier von ihnen kamen in ein Krankenhaus.