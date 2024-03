Riesenrad, Beach-Club, Mini-Stadion: Alle Infos zur Hamburger EM-„Fan-Zone“

Noch knapp 100 Tage – dann beginnt die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Nicht nur im Volksparkstadion, auch auf dem Heiligengeistfeld kann mitgefiebert werden. Hier soll es eine „Fan-Zone“ für bis zu 10.000 Gäste geben.

Die Fanmeile wird während der Europameisterschaft an allen 22 Spieltagen für 10.000 Besucher geöffnet sein – und das kostenlos. Ein Riesenrad, Bühnenprogramm und ein Beach Club sollen für Festival-Stimmung sorgen. Außerdem ist eine „Activity Area“ mit einer mobilen Fußball-Arena für 1200 Zuschauer geplant. Hier sollen unter anderem Fußballturniere, zum Beispiel zwischen Schulklassen, organisiert werden.

Es wird verschiedene gastronomische Angebote geben: Zum einen in Form diverser Food-Trucks, die auf dem Gelände verteilt stehen. Zum anderen orientiert sich das Angebot im geplanten „Fan-Pavillon“ an den kulinarischen Besonderheiten der jeweiligen Teilnehmerländer.

Public Viewing für bis 40.000 Fans

Veranstalter Uwe Bergmann äußert sich zuversichtlich: „Wir möchten, dass Fans aller Nationen bei uns eine schöne Zeit haben. Auch Familien, Event- und Sport-Interessierten wird die ,Fan-Zone‘ ein entspanntes Live-Erlebnis bieten.“ Für Familien mit Kindern werden nach Angaben der Betreiber gesonderte ruhige Bereiche eingerichtet.

An 15 Tagen soll es zudem ein Public Viewing geben. Hierfür wird der Fan-Bereich dann erweitert dort können dann bis zu 40.000 Personen mitfeiern. Übertragen werden die Spiele auf einer 100 Quadratmeter großen Leinwand. Es werden alle Deutschland-Spiele, sowie Spiele aus dem Volksparkstadion und die Finalrunde gezeigt. Los geht es am 14. Juni, die EM endet am 14. Juli. Im Volksparkstadion finden fünf Spiele statt.

Das könnte Sie auch interessieren: Erste Verkaufsphase vorbei: So kommen Sie jetzt noch an EM-Tickets – auch in Hamburg

Das Gelände ist sowohl mit der U-Bahn (St. Pauli), als auch mit der S-Bahn (Reeperbahn) zu erreichen. Die Organisatoren empfehlen außerdem die Anreise mit dem Fahrrad. Für ausreichend überwachte Fahrradparkplätze sei gesorgt.

An spielfreien Tagen sind zusätzliche Events geplant. Diese werden jedoch nicht kostenfrei zugänglich sein. Genauere Details, wie das Lineup, sind noch nicht bekannt. (zc)