Kult-Schiff sorgt für Riesenandrang am Hafen – doch jetzt ist Schluss

Das bekannte Segelschulschiff „Gorch Fock“ lag für einige Tage im Hamburger Hafen und konnte auch besucht werden. Tausende kamen und staunten. Nun ist Schluss.

Das Segelschulschiff „Gorch Fock“ hat nach seiner etwa zweieinhalbmonatigen Werftzeit und einer Stippvisite an der Überseebrücke in Hamburg nun wieder den Hafen verlassen. Bei trübem Regenwetter hat es sich wie geplant gegen 10 Uhr auf den Weg Richtung Elbmündung gemacht. Für den Dreimaster stünden nun Probefahrten in der Nordsee an, sagte ein Marinesprecher. Die Zeit auf dem Wasser soll auch für die Ausbildung nach der Werftliegezeit genutzt werden.

Am Montagmorgen hat die „Gorch Fock“ Hamburg verlassen. Marcus Brandt/dpa Am Montagmorgen hat die „Gorch Fock“ Hamburg verlassen.

Für den Dreimaster geht es wieder nach Kiel – und 2026 sogar in die USA

Das 45 Meter hohe Schiff hatte nach seinem Werftaufenthalt erstmals seit fast neun Jahren wieder in Hamburg angelegt und konnte am Wochenende auch von Interessierten besucht werden. Mehr als 6000 Menschen nutzten das kostenlose Angebot den Angaben zufolge. Bei besserem Wetter wären es noch mehr geworden, so der Marinesprecher.

Zuletzt war das in Kiel beheimatete Schiff 2015 zum Hafengeburtstag in Hamburg. Am 18. November soll die „Gorch Fock“ wieder in Kiel einlaufen. Die nächsten größeren Fahrten sind für Frühjahr 2025 geplant. 2026 folgt dann eine große Fahrt über den Atlantik in die USA. (dpa/mp)