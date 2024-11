Als wir die vergilbte Fotografie sehen, reiben wir uns die Augen. Das gibt’s doch gar nicht! Genau dort, wo dieses Foto vor 120 Jahren aufgenommen wurde, befinden sich heute Geschäfte, Kioske. Und in den Imbissen und Restaurants stillen MOPO-Redakteure regelmäßig mittags ihren Hunger – die Redaktion ist schließlich gleich um die Ecke. Das da soll die Bahrenfelder Straße sein? Das gibt’s doch gar nicht! Wir sehen einen reetgedeckten Bauernhof, Mägde und Knechte. Ein Wasserträger geht zufällig seines Weges und guckt neugierig dem Treiben zu, während auf dem Hof Hunde und Katzen herumlaufen. Und der Schimmel vor der Kutsche hat gerade Pferdeäpfel fallen lassen… Eine völlig andere Welt. So sah Ottensen aus, lange bevor ein Szenestadtteil daraus wurde. Die ganze Geschichte Ottensens mit noch sehr viel mehr verblüffenden Fotos kommt jetzt in die Kinos. Absolut sehenswert!