Revolution bei Taxipreisen: Das ändert sich ab Februar

Einmal zum Hauptbahnhof, bitte! In wenigen Monaten startet in der Hamburger Taxibranche eine große Neuerung: Mit einem vorher buchbaren Festpreis sollen wieder mehr Fahrgäste angelockt werden. Für die gibt es allerdings auch schlechte Nachrichten.

Am Dienstag hat der Hamburger Senat eine Änderung in der Hamburger Taxenordnung beschlossen, die am 1. Februar 2025 in Kraft tritt. Ab diesem Zeitpunkt haben Taxi-Vermittler wie die Buchungs-Apps „Free Now“ oder „Bolt“, erstmals die Möglichkeit, ihren Fahrgästen Festpreise anzubieten. Auch, wer bei einer Taxizentrale telefonisch bucht, kann nach einer Fahrt zum Festpreis fragen.

Ab Februar: Festpreise bei Hamburger Taxis möglich

Das bedeutet im Detail: Vor der Buchung können Fahrgäste ihren Start- und Zielpunkt nennen und dann entscheiden, ob sie den ermittelten Festpreis für die Fahrt zahlen wollen. Diese Festpreise befinden sich laut der Verkehrsbehörde auf dem Niveau des durchschnittlichen Fahrpreises, der wiederum aus dem städtischen Taxentarif berechnet wird. „Wer dies nicht möchte, kann weiterhin mit der Preisermittlung durch das Taxameter fahren“, heißt es in einer Mitteilung der Behörde.

Der Festpreis könne allerdings nur über die Taxivermittler bestellt werden und nicht, wenn man ein Taxi am Fahrbahnrand heranwinkt oder am Taxistand einsteigt. „Von Taxifahrern beispielsweise nachts auf der Reeperbahn geforderte Festpreise sind für Fahrten innerhalb Hamburgs rechtswidrig“, betont die Behörde.

Festpreise, wie sie der Shuttledienst „Moia“ bereits seit Jahren anbietet, sollen der Taxibranche wieder zu mehr Passagieren verhelfen und die Fahrgäste vor bösen Überraschungen schützen. In München gibt es eine solche Option bereits seit 2023 und ist dort ein großer Erfolg.

Diese Neuerungen gibt es sonst noch bei Hamburgs Taxis

Als zweite Neuerung müssen ab Februar in allen Hamburger Taxis QR-Codes angebracht werden. Über diese können Fahrgäste direkt Informationen zur Taxifahrt abfragen oder mit der Behörde im Falle von Beschwerden Kontakt aufnehmen.

Die letzte Neuerung betrifft den allgemeinen Taxitarif. Mit der Möglichkeit der Festpreise fällt ab Februar die sogenannte „Karenzminute“ weg. Diese bedeutet, dass die Wartezeit im Taxi erst dann berechnet wird, wenn das Fahrzeug länger als 60 Sekunden stillsteht. Ab sofort läuft das Taxameter also direkt weiter, wenn ein Fahrzeug an der roten Ampel hält. Im Gegenzug konnte dadurch die Grundgebühr von 6 auf 4,50 Euro gesenkt werden.

Im Durchschnitt steigen die Taxi-Preise allerdings um 4,8 Prozent, denn ab Februar 2025 wird es keinen preislichen Unterschied mehr zwischen Haupt- und den bislang günstigeren Zwischenzeiten (werktags 10 bis 15 Uhr) geben: Alle Taxifahrten haben dann eine Grundgebühr von 4,50 Euro. Der Preis für die ersten neun Kilometer liegt bei 2,70 Euro pro Kilometer, ab dem zehnten Kilometer dann bei 2 Euro. Als Grund nennt die Behörde die Erhöhung des Mindestlohns, der im Januar 2025 auf 12,82 Euro pro Stunde steigt.