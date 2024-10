Rekordzahlen! Hamburger Schulen stellen so viele Lehrer ein wie noch nie

Seit Ende August drücken Hamburgs Schülerinnen und Schüler wieder die Schulbank. Mehr als 270.000 Kinder und Jugendliche besuchen dieses Jahr Schulen in der Hansestadt – so viele wie nie zuvor. Doch Hamburgs Schulen waren gut vorbereitet, wie die Schulbehörde mitteilte. So wurde bei Neueinstellungen von Lehrkräften ein neuer Höchststand erreicht. Und auch Hamburgs Schulleitungen seien gut für das neue Schuljahr gewappnet.

Für Schulsenatorin Ksenija Bekeris (SPD) sind diese Zahlen sicherlich Grund zur Freude: Nahezu alle Schulleitungsstellen sind in Hamburg besetzt – 98,4 Prozent um genau zu sein. Auch die acht neu gegründeten Schulen gingen pünktlich zum Schuljahresbeginn mit neuen Leitungen an den Start. Nur sechs von Hamburgs insgesamt 382 Schulen haben derzeit kommissarische, also vorübergehende Schulleitungen. Bei vier davon laufe aber das Ausschreibungsverfahren, so eine Mitteilung der Schulbehörde. „Ich freue mich, dass Hamburgs Schulen nach wie vor für Schulleitungen ein attraktiver Arbeitsplatz sind“, sagt Bekeris.

Schon 85 Verwaltungsleitungen an Hamburger Schulen

Ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal sei laut Bekeris die „selbstverantwortete Schule“. Dabei stellen die Schulleitungen das Lehrpersonal selbst ein, verfügen über ein eigenständiges Schulbudget und genießen auch bei pädagogischen Fragen viel Gestaltungsfreiheit. „Das hat sich seit fast 20 Jahren bewährt und findet viel Zustimmung“, so Bekeris.

Mehr und mehr große Schulen – mit über 500 Schülerinnen und Schülern – verfügen mittlerweile auch über eine Verwaltungsleitung zur Entlastung der Schulleitungen. Die Schulleitungen werden dann von Verwaltungsaufgaben befreit und können sich etwa auf die Unterrichts- und Schulentwicklung konzentrieren. Inzwischen gibt es in Hamburg schon 85 solcher Verwaltungsleitungen, laut Bekeris soll die Zahl bald sogar auf 101 wachsen.

Seit Jahresbeginn hatten Hamburgs Schulen bereits 1045 neue Lehrkräfte eingestellt – ein neuer Rekord! Auch bei der Anzahl an Referendarinnen und Referendaren gibt es einen Höchststand: Hamburg bildet im aktuellen Schuljahr mit insgesamt 1350 so viele Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst aus wie nie zuvor. Insgesamt wurde die Zahl der Stellen für Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte an den allgemeinbildenden Schulen in Hamburg für das aktuelle Schuljahr um 393 auf insgesamt 18.297 erhöht. (mwi)