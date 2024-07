Das sind Hamburgs neueste Schulen

Hamburgs Schülerinnen und Schüler starten am Donnerstag in die Sommerferien. Für sechs Wochen schließen die Schulen ihre Türen. Wenn sie Ende August wieder öffnen, sind acht komplett neue gleich mit dabei. Das sind Hamburgs neueste Grundschulen, Gymnasien und Stadtteilschulen.

Sie werden in ganz Hamburg verteilt sein: Zwei Grundschulen, zwei Gymnasien und vier Stadtteilschulen öffnen in Hamburg zum Schuljahr 2024/25 ihre Türen. Sie sind Teil des aktuellen Schulentwicklungsplans.

Zwei neue Grundschulen für 80 Schüler

Die Grundschule Fanny-Hensel-Schule in Barmbek-Süd legt einen besonderen Schwerpunkt auf kulturelle Bildung und das forschend-entdeckende Lernen. Es entstehen zwei Klassen mit jeweils 13 Schülern.

Die Grundschule Eschenweg in Fuhlsbüttel übernimmt direkt die Klassenstufen zwei bis vier von dem Standort Ratsmühlendamm. Außerdem werden 54 neue Schüler aufgenommen und in drei Parallelklassen aufgeteilt. Sie wird so von Beginn an eine vollständige Grundschule sein, in der alle Klassenstufen vertreten sind.

Die neuen Gymnasien in Eilbek und Schnelsen

Das Gymnasium Im Eilbektal in Eilbek will sich durch Digitalität und den Grundsatz: Lernen durch Engagement auszeichnen. Die 102 Neuaufnahmen sollen auf vier Parallelklassen verteilt werden.

Das Gymnasium Neugraben in Schnelsen bietet das Profil Lernen im Dialog an. 56 Schüler können dies künftig wählen. Hier soll es zwei Parallelklassen geben.

Vier neue Stadtteilschulen für Hamburg

Die Stadtteilschule Osterbek in Bramfeld startet mit 115 Schülerin, aufgeteilt in fünf Klassen. Als Profil stehen Digitalität und Nachhaltigkeit zur Auswahl.

Die Stadtteilschule In den Reethen in Neugraben-Fischbek wirbt mit dem Profil Lebenstüchtigkeit und Welt verstehen. Insgesamt 90 Schüler finden hier in vier Parallelklassen Platz.

Die Stadtteilschule Campus Schnelsen ist eine Stadtteilschule mit Gymnasialzweig. Die Profile sind: Digitales Lernen, Bewegte Schule und MINT (Mathe, Informatik, Naturwissenschaft und Technik). 69 Schüler werden auf diese drei Profile aufgeteilt.

Die Stadtteilschule Campus Hebebrandstraße in Eppendorf ist ebenfalls eine Stadtteilschule mit Gymnasialzweig. Hier gibt es das Profil Gemeinsam wachsen – Gemeinsam gestalten. Die Klassen sind relativ klein. 55 Schüler gehen in drei Parallelklassen.

Pläne für eine neue Stadtteilschule in Wandsbek

Eine weitere Stadtteilschule ist der Eröffnung ebenfalls einen großen Schritt näher gekommen. Der Schulentwicklungsplan sieht eine dreizügige Stadtteilschule für die Stadtteile Bergstedt, Volksdorf, Wohldorf-Ohlstedt, Duvenstedt und Lemsal-Mellingstedt vor. Hier wurde jetzt eine Standort-Entscheidung gefällt. Die Stadtteilschule wird in den nördlichen Walddörfern entstehen und nicht in den dichter besiedelten Kernregionen. Die genaue Adresse soll direkt neben dem Grundstück der Schule am Walde in Wohldorf Ohlstedt sein.

Bevor die genauen Planungen beginnen, wird es eine Anhörung der Bezirksversammlung Wandsbek geben – unter anderem mit der bereits bestehenden Schule am Walde. Die Eröffnung der Schule soll planmäßig in sechs Jahren erfolgen.

Der aktuelle Hamburger Schulentwicklungsplan wurde 2019 beschlossen. Bis 2030 sollen 44 Schulen neueröffnen und 120 Schulen erweitert werden. Das ist laut Schulbehörde dringend notwendig, denn es wird damit gerechnet, dass die Anzahl der Schüler bis dahin um 40.000 steigt. Zehn Schulen sind in den letzten fünf Jahren bereits gegründet worden. Rund zehn Milliarden Euro sind insgesamt für den Ausbau eingeplant.