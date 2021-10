Am Samstagnachmittag ist wieder einiges los auf den Autobahnen rund um Hamburg. Auf der A7 staut es sich in beide Richtungen. Auch auf der A1 gibt es stockenden Verkehr – das bezeichnet die Verkehrsleitzentrale als „selbstgemachtes Leid“ der Autofahrer.

Aufgrund des Reiseverkehrs gebe es in und um Hamburg ein erhöhtes Verkehrsaufkommen, sagt ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale der MOPO. Auf der Autobahn 7 in Richtung Süden staut es sich zwischen Schnelsen und dem Elbtunnel auf neun Kilometern – hier habe sich die Staulänge bereits von 13 Kilometern reduziert, so der Sprecher.

In der entgegengesetzten Richtung stehen die Autos zwischen Hausbruch und dem Elbtunnel auf insgesamt fünf Kilometern.

Sperrung am Stephansplatz: Stau in der Innenstadt

Mit sechs Kilometern stockendem Verkehr müssen Autofahrer auf der Autobahn 1 in Richtung Süden ab dem Autobahndreieck Südost bis kurz hinter Harburg rechnen. Auf der anderen Seite der Autobahn habe es in Niedersachsen einen Unfall gegeben, berichtet die Verkehrsleitzentrale. Die Schaulustigen hielten nun den Verkehrsfluss auf, es habe bis zu 12 Kilometer stockenden Verkehr gegeben. „Das nenne ich selbstgemachtes Leid“, sagt der Sprecher.

Zu Behinderungen kam es im Laufe des Tages auch immer wieder in der Innenstadt: Aufgrund der Sperrung am Stephansplatz hatten Autofahrer auf der Lombardsbrücke wiederholt mit Stau und stockendem Verkehr zu kämpfen. (prei)