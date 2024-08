Hamburg, Stadt der Reichen: Mehr Einkommensmillionäre als hier gibt es nirgends

Mehr als 1300 Steuerpflichtige in Hamburg erzielten im Jahr 2020 Einkünfte von mindestens einer Million Euro – auf die Einwohnerzahl gerechnet gibt es nirgendwo sonst in Deutschland mehr Superreiche. Der Gewerkschaftsbund beklagt Verteilungsungerechtigkeit.

Die Zahl der Einkommensmillionäre ist in Hamburg zum achten Mal in Folge gestiegen. Das gab das Statistikamt Nord mit Sitz in Hamburg bekannt.

Demnach haben 1304 Steuerpflichtige, das können Menschen oder Paare sein, im Jahr 2020 Einkünfte von mindestens einer Million Euro erzielt. Im Vorjahresvergleich ist die Zahl um 36 Steuerpflichtige gestiegen. Die Quote von 13 Einkommensmillionären pro 10.000 steuerpflichtigen ist nirgendwo in Deutschland höher als hier.

Zahl der Hamburger Einkommensmillionäre steigt

Einkünfte werden beispielsweise aus Arbeit, Kapitalvermögen und Vermietung erzielt. Einkommensmillionäre profitierten verhältnismäßig oft von Einkünften aus Gewerbebetrieben, so das Amt.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburger Millionär packt aus: „So kann jeder reich werden“

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DBG) Hamburg kritisierte in einer Mitteilung, die Zahlen seien ein Indikator dafür, dass die Spaltung zwischen Arm und Reich voranschreite. In Deutschland gebe es eine klare Verteilungsungerechtigkeit. Der DGB wiederholte die Forderung nach der Wiedereinführung der seit 1997 ausgesetzten Vermögenssteuer, die Vermögen fortlaufend besteuern soll. (dpa/mp)