Dirk Kessemeier (69) hat das geschafft, wovon viele träumen: Er wurde vom Tellerwäscher zum Millionär. Er wuchs als Arbeiterkind im sozialen Brennpunkt in Hannover auf, heute hat er ausgesorgt, lebt in Hamburg und auf Mallorca. Der Unternehmer hat vor Kurzem das Buch „Lieber neureich als nie reich“ veröffentlicht. Er vertritt die These: Jeder kann reich werden. Ein Gespräch über zehn entscheidende Jahre, Selbstständigkeit und das Potential der Jugend.



MOPO: Herr Kessemeier, kann jeder reich werden?

Dirk Kessemeier: Theoretisch ja. Man muss in jungen Jahren eine gewisse Disziplin haben und auf Konsum verzichten. Aber irgendwann zahlt sich das aus.