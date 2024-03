Rauch in der Kabine: Notlandung einer Lufthansa-Maschine in Hamburg

Gewaltiger Schreck für die Passagiere am Samstag auf dem Weg von Frankfurt nach Göteborg: Plötzlich war Rauch in der Kabine! Das Flugzeug musste am Hamburger Flughafen notlanden.

Kurz nach dem Abheben vom Flughafen in Frankfurt in die schwedische Stadt entwickelte sich Rauch in der Bordküche. Die Crew des Flugzeuges entschied sich vorsorglich für eine Notlandung.

Feuerwehr-Großeinsatz am Flughafen

Auf Flight-Track-Portalen ist die Reise genau nachzuvollziehen. Der Airbus A319-114 startete um 16.50 Uhr und begann kurz hinter Hannover, die Flughöhe zu reduzieren. Die Reisenden waren noch keine halbe Stunde in der Luft. Kurz nach 17.30 landete das Flugzeug dann auf dem Hamburger Flughafen. Die Notlandung löste ein Großaufgebot der Feuerwehr aus.

Der Grund für die laut Lufthansa kurzzeitige lokale Rauchentwicklung war nach ersten Erkenntnissen eine defekte Kaffeemaschine. Die Feuerwehr musste nicht eingreifen.

Auf MOPO-Nachfrage erklärt die Lufthansa: „Für die Gäste und die Crew bestand zu keinem Zeitpunkt des Fluges eine Gefahr.“ Alle Passagiere und die Crew konnten das Flugzeug über die normalen Ausgänge unverletzt verlassen. Die Reisenden fliegen noch heute Abend mit einer Ersatzmaschine nach Göteborg. (eh)