Die Seniorin konnte die Retter noch selbst rufen, wenig später brach sie zusammen: Am Dienstagabend musste in Bramfeld in der Straße Fahrenkrön eine 81-jährige Frau reanimiert werden. In ihrem Wohnhaus hatte sich starker Rauch entwickelt..

Um 19.19 Uhr alarmierte die 81-Jährige die Feuerwehr und meldete den Qualm in ihrer Wohnung. Als die Einsatzkräfte ankamen, befand sich die Bewohnerin bereits vor dem Gebäude. Zunächst schien es ihr gut zu gehen.

Brand in Bramfeld: Frau in Lebensgefahr

Wenig später verschlechterte sich ihr Zustand jedoch erheblich. Sie wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht und musste dort reanimiert werden. Mittlerweile ist die Frau wieder außer Gefahr.

Laut Angaben der Polizei soll zu heißes Fett der Auslöser für die starke Rauchentwicklung im Haus der 81-Jährigen gewesen sein.