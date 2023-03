Radweg und Grünstreifen: Straße im Herzen von Altona wird umgestaltet

Die Louise-Schröder-Straße im Herzen von Altona soll zugunsten der Radfahrer umgebaut werden. Wo heute noch eine dreispurige Einbahnstraße Richtung Westen führt, wird ab Montag der Straßenquerschnitt der Louise-Schröder-Straße und der Großen Bergstraße zwischen der Virchowstraße und der Holstenstraße komplett umstrukturiert. Auto-, Radfahrer und Fußgänger müssen 14 Monate lang mit Einschränkungen leben.

Statt drei soll es künftig nur noch eine Autospur geben. Dafür auf jeder Seite einen drei Meter breiten Radweg und Grüninseln. Mit 86 Parkplätzen soll es außerdem 93 weniger geben als zuvor. Stattdessen sind 94 Fahrradbügel geplant.

Einschränkungen für Anlieger und Verkehrsteilnehmer

Am Montag soll mit den Umbauarbeiten begonnen werden. Die erste Bauphase betrifft den Bereich Unzerstraße bis Virchowstraße. Dieser wird für Autofahrer zunächst vollständig gesperrt. Der Gehweg wird zum Radweg. Anlieger sollen über Unzerstraße – Schomburgstraße – Virchowstraße ausweichen.

Hierfür wird die Richtung der Einbahnstraße in der Virchowstraße umgekehrt und die Unzerstraße zur Einbahnstraße Richtung Norden. Die Thedestraße wird in Richtung Louise-Schroeder-Straße zur Sackgasse. In der zweiten Bauphase wird die Vollsperrung aufgehoben; Autos fahren in nur einer Richtung durch das Baufeld der Louise-Schroeder-Straße.

Der zweite Bauabschnitt umfasst den Bereich Holstenstraße bis Unzerstraße. Hier sollen die Arbeiten voraussichtlich im August dieses Jahres beginnen. Dafür wird die Einmündung Unzerstraße zunächst vollständig gesperrt; anschließend folgt die Herstellung der südlichen Straßenhälfte und abschließend finden die finalen Arbeiten am Knotenpunkt Holstenstraße statt.

Für die Arbeiten werden vier Bäume gefällt, zwei sollen umgesetzt werden. 70 Bäume sollen neu gepflanzt werden. (prei)