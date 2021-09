Neue Stimmen für die Morningshow von Radio Hamburg: Am Montag ist Moderator John Ment von 5 bis 10 Uhr zum ersten Mal mit seinem neuen Team zu hören.

„Ich werde am Montag heimlich einen Löffel Kaffeepulver mehr in die Büro-Kaffeemaschine tun, damit alle gut wach sind! Ich freue mich riesig über die neue Verstärkung im Team“, sagt Ment.

Morningshow: Radio Hamburg bekommt neue Stimmen

Die Position der „sonnigsten Stimme der Stadt“ wird fortan von Luca Büttner übernommen – sie überbringt den Hamburgern zukünftig hoffentlich nur gute Wetter-Nachrichten. „Luca hat definitiv die sonnigste Stimme der Stadt, da sind Regentage chancenlos“, so Ment über Büttner, die als Volontärin bei Radio Hamburg ausgebildet wurde und danach als freie Mitarbeiterin in der Redaktion und Moderation für den Sender arbeitete.

John Ment: Radio Hamburg Moderator freut sich auf neue Kollegen

Der neue Co-Moderator von John Ment wird Christian „Stübi“ Stübinger, der unter anderem für die Verkehrsnews zuständig sein wird. Über seinen Co-Moderator schwärmt John Ment: „Bei Stübi weiß man gar nicht, wo man zuerst mitmachen bzw. hinhören soll – ‚Stübis Wortalarm‘, ‚Stübi will’s wissen‘ oder seinen ‚Facts auf vier Pfoten‘.“

2011 volontierte Stübinger bei Radio Energy, übernahm 2013 die Moderation der dortigen Morningshow und war seit Juli 2018 zudem Programmmanager des Senders.

Auch bekommt Radio Hamburg einen neuen Showregisseur. André Kuhnert wird zukünftig für die Morgensendung verantwortlich sein.