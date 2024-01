Rachemord in Harburg – Prozess gegen 42-Jährigen

Am Mittwoch beginnt vor dem Landgericht Hamburg der Prozess gegen einen 42-Jährigen. Der Mann soll einen anderen erstochen haben.

Laut Anklage soll der 42-jährige M. am 16. Juni 2023 in der Wilhelmsstraße (Harburg) auf den Geschädigten B. eingestochen haben, um diesen zu töten. Das Opfer erlitt dabei eine etwa elf Zentimeter tiefe Stichverletzung im Bereich des vorderen Brustkorbs sowie eine klaffende Schnittverletzung am Unterarm – es verstarb aufgrund des erheblichen Blutverlustes.

M. wird vor Gericht Mord aus niedrigen Beweggründen zur Last gelegt. Laut Anklage soll der Tathintergrund in einem vorherigen Streit zwischen den beiden Männern liegen: M. soll nach dem Streit wütend gewesen sein und habe sich mit der Tat rächen wollen. Der Prozess beginnt am Mittwoch um 14 Uhr vor dem Landgericht Hamburg und soll auch darüber hinaus fortgesetzt werden. (mp)