Pünktlich zur Hitzewelle: Badesee im Hamburger Osten wieder freigegeben

Am Wochenende wird es mehr als 30 Grad warm in Hamburg – da kommt die Nachricht, dass im Boberger See wieder gebadet werden darf, gerade richtig.

Wie das Bezirksamt Bergedorf mitteilt, war der Boberger See wegen einer zu hohen Konzentration von E-coli-Bakterien gesperrt worden. Diese Belastung sei nun zurückgegangen, weswegen abkühlungsbedürftige Hamburger ab sofort wieder in den See hüpfen dürfen.

Boberger See freigegeben – rechtzeitig zur Hitzewelle

Die zweite gute Bade-Nachricht innerhalb von nur einem Tag (am Mittwoch war bekannt geworden, dass das Naturbad Altengamme nach zwei Jahren Umbaupause wieder öffnet) kommt genau zur richtigen Zeit: Am Wochenende werden Temperaturen von mehr als 30 Grad in Hamburg erwartet. Da ist ein Bad im See genau das Richtige. (mp)