Frisch saniert: Beliebtes Hamburger Naturbad eröffnet am Donnerstag wieder

Zwei Jahre haben die Bergedorfer darauf gewartet, jetzt ist es endlich soweit: Das Naturbad Altengamme öffnet wieder. Die aufwändige Sanierung hat 400.000 Euro gekostet.

Im Januar 2023 hatte die Bezirksversammlung gehofft, das Bad bereits im Sommer desselben Jahres eröffnen zu können. Daraus wurde nichts.

Der Bezirk selbst investierte 126.000 Euro. Den Rest bezahlte der Senat aus dem Sanierungsfonds 2030.

Am Donnerstag, dem 18. Juli gibt es nun also die feierliche Wiedereröffnung. Um 16 Uhr sind die Bezirksamtsleiterin Cornelia Schmidt-Hoffmann und Vertreter der Bezirksversammlung dafür vor Ort. Ursprünglich wurde das Freibad in den Vierlanden 1930 eröffnet.