Wohnen an einer besonders stark befahrenen Straße wie der Kieler Straße? Oder an Cuxe oder Edmund-Siemers-Allee? Wenn es sich vermeiden lässt, dann würden die meisten wohl dankend drauf verzichten. Doch Hamburg braucht dringend Wohnraum und die Stadt will deshalb, dass an den großen Ausfallstraßen gebaut wird. Allerdings geht der Senat dabei auch von drastisch reduziertem Autoverkehr aus. Der Senat hat nun den „Masterplan Magistralen“ beschlossen, der die Marschrichtung für die Bezirke vorgibt. Es geht immerhin um 160 Kilometer Straße.