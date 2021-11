Pärchen vor Gericht: Ende Mai 2021 sollen Simon K. (21) und Schülerin Anna P. (15, Namen geändert) gemeinsam einen 39-jährigen Autofahrer in St. Georg überfallen haben. Nun wird dem Duo gemeinschaftlicher schwerer Raub vorgeworfen.

Die Angeklagten sitzen im Gerichtssaal, der 21-Jährige ist ruhig, schaut nach vorn, bewegt sich kaum. Die 15-Jährige blickt umher, spricht mit ihrem Verteidiger. Sie wirkt selbstbewusst und erwachsen für ihr Alter. Drei Sozialarbeiter, die die Schülerin betreuen, sitzen ebenfalls im Raum.

Überfall in St. Georg: Mann flüchtet aus eigenem Fahrzeug

Den beiden wird vorgeworfen, in der Nacht zum 28. Mai gegen 0.30 Uhr einen 39-Jährigen in St. Georg überfallen zu haben. Ihre Masche laut Anklage: Die Jugendliche täuschte vor, dass sie Hilfe benötige, woraufhin der Autofahrer die Türverriegelung entsperrte. Der 21-jährige Angeklagte sei daraufhin auf die Rückbank des Autos gestiegen, habe den Mann in den Würgegriff genommen und ihm ein Messer an den Hals gehalten. Dem Autofahrer gelang es, seinen Gurt zu lösen, sich aus dem Auto zu befreien und zu flüchten.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Das Räuber-Duo fuhr mit dem Wagen davon, das Opfer alarmierte die Polizei. Die Angeklagten sollen das gestohlene Auto am Berliner Tor abgestellt haben und in Richtung S-Bahnhof Hammerbrook geflüchtet sein, wo sie von den Einsatzkräften festgenommen wurden.

Das könnte Sie auch interessieren: 15-Jährige als Lockvogel: Pärchen überfällt Autofahrer

Am Dienstag begann der Prozess vor dem Landgericht, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil die Angeklagte noch minderjährig ist. Insgesamt sind drei Prozesstermine vorgesehen.