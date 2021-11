Es war ein dreister Überfall: Mitten in der Nacht stoppte eine junge Frau einen Autofahrer und gab vor, Hilfe zu benötigen. Dann sprang plötzlich ihr Freund auf die Rückbank und bedrohte den Fahrer mit einem Messer. Als dieser flüchtete, klaute das Duo den Wagen. Jetzt stehen die beiden mutmaßlichen Täter vor Gericht.

Der Überfall ereignete sich in der Nacht zum 28. Mai dieses Jahres. Der Fahrer eines BMW war gegen 0.30 Uhr auf der Norderstraße in St. Georg unterwegs, als er kurz vor der Unterführung der Repsoldstraße von einer 15-Jährigen gestoppt wurde. Sie signalisierte dem Fahrer, er solle das Fenster öffnen, da sie Hilfe benötige.

Car-Napping in Hamburg: Pärchen überfällt Autofahrer

Als der Mann die Türverriegelung entsperrte, sprang plötzlich der 21-jährige Komplize der Jugendlichen auf die Rückbank. Laut Staatsanwaltschaft nahm er den Fahrer in den Würgegriff, hielt ihm ein Messer an den Hals und forderte Bargeld.

Dem Fahrer gelang es, den Sicherheitsgurt zu lösen und aus dem Fahrzeug zu springen. Der Angreifer sprang anschließend auf den Fahrersitz. Auch die junge Frau hüpfte rasch in den Wagen. Dann gab der 21-Jährige Gas.

Polizei fahndete mit Großaufgebot nach dem Duo

Die Polizei machte sich sofort mit einem Großaufgebot auf die Suche nach dem Pärchen. Knapp ein Dutzend Streifenwagen und mehrere Zivilfahnder waren hinter ihnen her. Schließlich wurde der Wagen an der Straße Beim Berliner Tor entdeckt. Von dem Duo fehlte allerdings jede Spur. Doch schon wenige Minuten später konnten Fahnder das Pärchen am S-Bahnhof Hammerbrook festnehmen – sie trugen noch den Rucksack des Opfers bei sich. Wie sich herausstellte stand der 21-Jährige unter Alkoholeinfluss und hatte zudem keine gültige Fahrerlaubnis.

In einer Mülltonne in der Nähe des Jürgen-W.-Scheutzow-Park fanden die Beamten zudem später das Messer.

Ab Dienstag müssen sich die beiden unter anderem wegen gemeinschaftlichen schweren Raubs vor der Jugendkammer verantworten.