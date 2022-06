Prozess um Geiselnahme: Mann soll Ex-Partnerin gleich zweimal entführt haben

Andre H. (52) will nicht akzeptieren, dass es vorbei ist. Nachdem seine langjährige Lebensgefährtin die Beziehung mit ihm beendet hat, soll er sie zweimal entführt und tagelang festgehalten haben – bis das SEK sie befreite. Am Montag begann der Prozess gegen ihn und zwei Komplizen.

Für die Tat soll der Hauptangeklagte Andre H. seinen Sohn Manuel H. (25) zu Hilfe geholt haben – und dessen Bekannten Christoph C. (25). Nun sitzt das Trio gemeinsam auf der Anklagebank: Wegen Geiselnahme und gefährlicher Körperverletzung.

Hamburg: Prozess wegen Geiselnahme von Ex-Partnerin

Der Staatsanwalt verliest die Anklage: Am 13. April 2020 – ein paar Tage nach der Trennung – soll der Angeklagte Andre H. seine Ex-Partnerin (damals 39 Jahre alt) überredet haben, mit ihm zu einem angeblichen Treffen zu fahren. Da sie um Deeskalation bemüht war, habe sie eingewilligt. Er sei mit ihr in Richtung Bad Bentheim gefahren, habe in einem Waldstück gehalten, sie geschlagen, mit Kabelbindern gefesselt und ihr mit dem Tod gedroht, sollte sie nicht mit ihm nach Mexiko fliehen.

Sohn kann Entführung seiner Mutter nicht verhindern

Erst als sie versichert habe, die Beziehung fortzuführen und nicht zur Polizei zu gehen, seien sie zurückgefahren. Sie zeigte ihn daraufhin an, er beschloss, sie erneut zu entführen – sie sollte die Anzeige zurückziehen.

In einem gemieteten VW-Polo hätten die Angeklagten ihr wenige Tage später in der Tiefgarage unter ihrer Wohnung in Eidelstedt aufgelauert. Ihr damals 18-jähriger Sohn, der auch vor Ort war, habe noch versucht, seine Mutter zu schützen – ohne Erfolg. Die Entführung gelingt. Christoph C. habe dafür 1000 Euro kassiert. Der 52-Jährige fährt sein Opfer zunächst zu einem Feldweg, am nächsten Morgen dann in eine Wohnung in Nordhorn, wo er es mehrere Tage gefangen hält. Am 25. April wird die Frau von einem Sondereinsatzkommando der Polizei befreit. Andre H. kommt in U-Haft.

Das könnte Sie auch interessieren: Immer wieder masturbierte er vor Frauen: S-Bahn Exhibitionist verurteilt

Vor Gericht wollen sich weder Andre H. noch sein Sohn Manuel einlassen. Der Verteidiger des Komplizen will vom Richter wissen, mit welchem Strafmaß sein Mandant zu rechnen habe. Der Richter geht nicht darauf ein. Der Prozess wird am Mittwoch fortgesetzt.