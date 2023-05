Mutmaßlicher Vergewaltiger: Seine Opfer sind 23 und 74 Jahre alt

Schwere Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gegenüber einem 28-Jährigen: Er soll eine 23-Jährige überfallen und sie vergewaltigt haben. Und das soll nicht sein einziges Opfer gewesen sein.

Der 28-jährige Angeklagte muss sich am Dienstag vor dem Landgericht Hamburg wegen den Vorwürfen der Vergewaltigung, des sexuellen Übergriffs und der gefährlichen Körperverletzung in zwei Fällen verantworten.

Neujahr: Angeklagter soll 23-Jährige vergewaltigt haben

Am Abend des 1. Januar 2023 soll er die 23-jährige Frau ab der S-Bahnstation Reeperbahn verfolgt und am Busbahnhof Harburg angesprochen und überfallen haben.

Als das mutmaßliche Opfer flüchten wollte, soll der Angeklagte sie festgehalten zu Boden gebracht und im Wendts Weg vergewaltigt haben. Die Frau erlitt unter anderem einen Nasenbeinbruch, Hämatome und Schürfwunden.

28-Jähriger soll wenige Tage später noch eine Frau überfallen haben

Wenige Tage später, am 5. Januar, soll der 28-Jährige betrunken und bekifft an der Wohnung einer 74-Jährigen in ihrer Wohnung in Barmbek-Süd geklingelt haben. Als die ältere Dame die Haustür öffnete, soll der Mann sie zu Boden gedrückt und geschlagen haben – außerdem soll er versucht haben, auch sie zu vergewaltigen. Als ein Nachbar auf die Schreie der Frau aufmerksam wurde, flüchtete der Angeklagte, so die Staatsanwaltschaft.

In diesem Mehrfamilienhaus in Barmbek-Süd kam es zu der Attacke. Gözübüyük In diesem Mehrfamilienhaus in Barmbek-Süd kam es zu der Attacke.

Der Verdächtige flüchtete ins oberste Stockwerk des Hauses. Dort, auf dem Dachboden, wurde er von der Polizei festgenommen. Bei seiner Festnahme leistete er den Beamten zufolge „erheblichen Widerstand“. Sogar die Feuerwehr musste hinzugezogen werden: Nach MOPO-Information wurde der 28-Jährige von gleich mehreren Beamten auf einer Trage fixiert und dann die Etagen runtergetragen.

Das könnte Sie auch interessieren: Serienvergewaltiger gab sich als Modelscout aus – Urteil gefallen

Die 74-Jährige erlitt durch die Attacke diverse schwere Verletzungen: Sie musste wegen einer Kieferfraktur, dem Bruch einer Augenhöhle, einem Nasenbeinbruch sowie dem Bruch eines Mittelhandknochens im Krankenhaus behandelt werden. (elu)