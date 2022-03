Verkehrschaos droht: Lkw-Fahrer protestieren in Hamburg gegen Spritpreise

Erst eine Auto-Demo, jetzt der Brummi-Aufmarsch: Am kommenden Samstag wollen Lkw-Fahrer in einem großen Konvoi gegen die hohen Spritpreise demonstrieren. Das dürfte für einige Verkehrsbehinderungen sorgen.

Wie die Polizei der MOPO bestätigt, hat eine Privatperson den Lkw-Aufzug angemeldet. Erwartet werden 200 Fahrzeuge, die von Bergedorf bis in die Innenstadt fahren wollen.

Demnach läuft die Demo unter dem Motto „Hohe Treibstoffkosten“ und startet ab 9 Uhr am Wilhelm-Iwan-Ring. Von dort aus soll es dann Richtung Amsinckstraße, Reeperbahn, Landungsbrücken und wieder zurück gehen.

Lkw-Demo dürfte Verkehr in Hamburg behindern

Wie der genaue Zeitplan der Demo aussieht, ist noch nicht klar. Der Konvoi dürfte für Verkehrsbehinderungen in Hamburg am Samstag sorgen.

Erst am vergangenen Wochenende, am Samstagabend und in der Nacht zu Sonntag, hatten 500 Menschen mit ihren Autos gegen die derzeit hohen Spritpreise demonstriert. Dabei kam es neben Verkehrsbehinderungen zu drei Verkehrsunfällen innerhalb des Auto-Konvois.