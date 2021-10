Um für die Corona-Impfung zu werben, versetzte sich Gesundheitsministerin Melanie Leonhard (SPD) am Mittwoch zurück in ihre Studienzeit. Sie unterstützte ein mobiles Impfteam in einem Harburger Irish Pub, in dem sie als Studentin gekellnert hatte.

Der Zeitpunkt, sich impfen zu lassen, sei sehr gut, sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch während der Impfaktion. „Die kalte Jahreszeit steht an, und mit ihr auch die Zeit vermehrter Atemwegserkrankungen.“ Deshalb spreche viel dafür, „sich jetzt noch mal mit der Corona-Schutzimpfung auseinanderzusetzen.“

Manche hätten bisher aus zeitlichen Gründen keine Gelegenheit zur Impfung gehabt oder die ersten Erfahrungen mit dem neuen Impfstoff abwarten wollen. „Im Rahmen der mobilen Impfangebote erleben wir, dass viele sich jetzt noch mal neu mit dem Thema Impfung auseinandersetzen und zu einem lokalen Impfangebot kommen.“

Auch Philipp holte sich im Pub eine Impfung und ein Getränk bei der Senatorin ab.

Viele Interessenten hätten auch noch Fragen, die aber von den Ärzten in den Impfteams beantwortet werden könnten. Auch sie wolle dazu ihren Beitrag leisten, sagte Leonhard. „Der Tresen ist ein guter Ort, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen – und hier im Pub geht es weniger um das Getränk, auf das ich die Geimpften einlade, sondern mehr um den Ort und die Ansprache, um vor dem Herbst möglichst viele von einer Schutzimpfung zu überzeugen.“

Schon am Vormittag hatte Hamburgs Ärztekammerpräsident Pedram Emami an einer Impfaktion eines mobilen Teams in einem Stadtteilzentrum auf St. Pauli teilgenommen.

Laut Gesundheitsbehörde soll der Schwung aus den vergangenen Wochen bei zahlreichen weiteren Vor-Ort-Aktionen mitgenommen werden. Möglichst lange wolle man einen Schnitt von derzeit gut 1500 Impfungen pro Tag halten – „beim Fußball-Länderspiel im Volksparkstadion, beim verkaufsoffenen Sonntag im Einkaufszentrum oder unter der Woche in einer Kirchengemeinde – wir bieten in Hamburg an jedem Tag spontane Impfmöglichkeiten, verteilt über das ganze Stadtgebiet“, sagte Leonhard. (mp/dpa)