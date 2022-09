Promis, Ärzte und 1000 Euro für jedes Tor: Das irrste Fußballspiel der Stadt

Wenn Jorge Gonzales, Katharina Fegebank, Tim Mälzer, Steffen Hallaschka und mehr als 35 weitere Promis die Fußballschuhe schnüren (Jorge natürlich die High Heels) und gegen das UKE-Team „Placebo Kickers“ antreten, dann ist es wieder so weit: Zeit für den legendären Benefiz-Kick zugunsten von herzkranken Kindern – das verrückteste Fußballspiel der Stadt. Ein Star hat sich sogar eine ganz besondere Aktion ausgedacht.

Die Promi-Truppe „Hamburg Allstars“ tritt am 4. September schon zum 13. Mal im Stadion Hoheluft gegen die Mannschaft aus Ärzten und Pflegepersonal an – und holte oft den Sieg. Diesmal aber, versprechen die Mediziner, geht der Pokal an sie. Ganz sicher. Prof. Dr. med. Thomas Mir, Kinderkardiologe im UKE und Initiator von Kicken mit Herz, weiß auch, woher das große Selbstbewusstsein kommt: St. Paulis Kult-Trainer Ewald Lienen hat eine supersichere Gewinnstrategie für die Ärztemannschaft ausgetüftelt! Anstoß ist um 14 Uhr, es gibt noch Karten an der Tageskasse!

Kicken mit Herz im Stadion Hoheluft

Beide Teams werden von je einem herzkranken Kind unterstützt. Für die „Allstars“ kickt in diesem Jahr Paul, 14 Jahre alt, St. Pauli-Fan und seit seiner Geburt herzkrank. Mit Hilfe des UKE Kinder-Herzzentrums ist es für ihn möglich, ein normales Leben zu führen. Tolle Aktion: Für jedes Tor, das eines der Herz-Kinder schießt, wird Schauspieler Bjarne Mädel („Der Tatortreiniger“) 1000 Euro spendieren – als Ausgleich dafür, dass er in diesem Jahr ausnahmsweise nicht selbst auf dem Platz stehen kann.

Das könnte Sie auch interessieren: Corona-Medikament: Wem Paxlovid wirklich hilft

Das Geld, das aus Eintritt, Spenden und Losverkauf zusammenkommt, wird für das „Familien-Baumhaus“ auf dem UKE-Gelände verwendet, in dem herzkranke Kinder und ihre Familien die oft monatelange Behandlungszeit miteinander überstehen können. Neben dem Duell auf dem Rasen wird es ab 12.30 Uhr im Stadion etliche Attraktionen für die ganze Familie geben – und eine Tombola: Unter den 1000 Preisen, die viele Hamburger Unternehmen gespendet haben: ein kostbares Messerset von Tim Mälzer und Konzertkarten inklusive Meet&Greet von Sänger Johannes Oerding.

Prof. Thomas Mir (2.v.r) hat „Kicken mit Herz“ initiiert

Professor Mir freut sich auf das Event mit Herz: „Egal, wer das Spiel gewinnt: Einem Gewinner können wir jetzt schon gratulieren: der Kinder-Herz-Medizin in Hamburg.“