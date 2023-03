Das Corona-Medikament Paxlovid ist gerade in aller Munde, wird in Hamburg bisher aber nur selten verschrieben. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) wirbt für das Präparat und plant, es rasch mehr Patienten zugänglich zu machen. Doch bei der Anwendung ist Vorsicht geboten. Die MOPO hat bei renommierten Hamburger Ärzten nachgefragt, was das Medikament kann und für wen es geeignet ist.

Als Karl Lauterbach Anfang August an Corona erkrankt war, nahm er selbst Paxlovid von Pfizer ein. Mehrmals warb er auf Twitter für das Medikament und erntete dafür viel Kritik. Einige empörten sich darüber, dass der Bundesgesundheitsminister Werbung für das Produkt machte. Andere waren verärgert, weil sie selbst kein Paxlovid von ihrem Arzt erhielten.