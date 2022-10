Bei Promis beliebte Mode-Marke eröffnet erste Filiale in Hamburg

Deutsche und internationale Rapper, Fußballer und Topmodels stehen auf diese Streetwear-Marke. Ob BVB-Star Marco Reus, Model Lena Gercke oder US-Schmuse-Rapper Chris Brown: Sie alle schwören auf die verwaschenen Klamotten von „Live Fast Die Young“ (LFDY, zu deutsch: „Lebe schnell, sterbe jung“). Warum nur, dürften sich manche fragen? Ab Samstag können Hamburger sich selbst ein Bild machen: LFDY eröffnet die erste Filiale in der Hansestadt.

Abgedunkelte Fenster, finstere Fassade – so richtig passt das Gebäude nicht zur sonst so schillernden Einkaufsstraße „Hohe Bleichen“(Neustadt). Am Samstag, den 22. Oktober eröffnet hier auf 305 Quadratmetern die Streetwear-Marke LFDY ihre erste Hamburger Filiale. 2012 wurde LFDY in Düsseldorf gegründet. Filialen gibt’s unter anderem in Amsterdam, Berlin, Köln, Düsseldorf und München.

Fußballstar Marco Reus und Rapper Luciano sind Kunden

LFDY ist als Marke bekannt für Klamotten mit großen Prints und vielen Waschungen. Unter den Kunden sind hauptsächlich Männer zwischen 18 und 29 Jahren. Das Label verzichtet auf klassische Werbung und vertreibt seine stark limitierten Produkte über seinen Onlineshop und die bereits bestehenden Stores – eine Art künstliche Verknappung also.

Das kommt irgendwie an bei den Stars. In Deutschland zählen neben den bereits Genannten unter anderem auch die Rapper Luciano und Summer Cem zu den Kunden. Und auch US-Rapper Lil Yachty oder der verstorbene Louis-Vuitton-Stardesigner Virgil Abloh zeigten sich schon in den LFDY-Print-Klamotten mit Aufschriften wie „Organized Crime“. Glorifizierung von Verbrechen? Da schlägt das Rapper-Herz höher!

Frühere Mieterin der Fläche in der Innenstadt war die Boutique „Petra Teufel“, die ihr Geschäft nun in der Eppendorfer Landstraße betreibt. Das Büro- und Geschäftshaus im ABC-Viertel gehört einer Objektgesellschaft und wurde 2005 nach Plänen der Hamburger Architekten „Bothe Richter Teherani“ fertiggestellt.