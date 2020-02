Til Schweiger mit Tochter im GTI : Probefahrt bei Hamburger Pleite-Händler Wichert?

Lilli Schweiger kennt der treue Fan ihres Papas vermutlich aus Kassenschlagern wie „Keinohrhasen“ oder „Zweiohrküken“. Doch das kleine Mädchen aus den Filmen ist passé, der Schweiger-Spross (21) ist inzwischen erwachsen – und kutschiert Papa Til durch Hamburgs Straßen! Schenkt der 55-Jährige seiner Tochter etwa ein Auto? Und stammt der Wagen vom Autohaus Wichert, das gerade Insolvenz angemeldet hat?

Das Video, das der Schauspieler auf seinem Instagram-Kanal geteilt hat, erweckt zumindest den Anschein. Mit „Testdrive“ hat Schweiger die zwei kurzen Clips betitelt, in denen Tochter Lilli am Steuer eines VW zu sehen ist, bei dem es sich laut Tils Stimme aus dem Off um einen „Polo GTI“ handelt.

Das könnte Sie auch interessieren: Autohaus pleite? Das sollten Kunden wissen

Lilli ist sichtlich begeistert über die Probefahrt, auf die Frage des väterlichen Beifahrers, ob der Wagen „schmecke“, antwortet sie: „Schmecki. Richtig geil!“

Fans beglückwünschen Til Schweigers Tochter Lilli auf Instagram

Unter dem Post haben sich viele nette Kommentare angesammelt. „Go, Lilli, go“, heißt es da, und „Papa ist der Beste“.



In Til Schweigers Video: Das insolvente Hamburger Autohaus Wichert

Interessant: Im Hintergrund ist auch das Logo des Autohauses Wichert zu erkennen, das derzeit Insolvenz angemeldet hat und die Auslieferung aller Fahrzeuge bis auf Weiteres gestoppt hat. Die Frage eines Fans, ob Auto Wichert nicht pleite sei, lässt Schweiger unkommentiert. (skö)