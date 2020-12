Klopapier statt Kugeln: Hamburger Promi zeigt irren Corona-Weihnachtsbaum

In diesem Jahr ist alles anders – auch das Weihnachtsfest fand unter besonderen Bedingungen statt. Das gilt natürlich auch für Hamburgs Promis, die wie alle anderen auch eher ruhige Weihnachten verbracht haben. Einer allerdings sticht mit einem ganz besonderen Weihnachtsbaum heraus.

Statt Christbaumkugeln hängen an dem Baum Masken, Klopapier, Einweg-Handschuhe und Desinfektionsmitteln. Jan Delay zeigte das Schmuckstück auf Instagram – und sammelte viele Lacher, unter anderem von Denyo. „So ein schöner Baum. Da möchte man Sakrotanversprühend unter Einhaltung des Mindestabstands drumrum tanzen“, schrieb ein Fan.

Darunter schrieb Jan Delay: „Ich wünsche allen schöne, entspannte Festtage! Genießt die Zeit und bleibt gesund! Bald haben wir das Drecksjahr hinter uns.” Nicht zum ersten Mal brachte er mit humorvollen Posts seine Fans zum Schmunzeln. Ob er den Baum wirklich selber geschmückt hat, blieb dabei allerdings etwas unklar.

Viele Promis aus Hamburg zeigten in den sozialen Netzwerken, wie sie ihre Feiertage verbrachten: Nachrichtenmoderatorin Linda Zervakis etwa feierte Weihnachten offenbar am Meer – genauer an einem FKK-Strand.

Unter einem Instagram-Post scherzte sie: „Weihnachten am FKK-Strand. #nichtsdrunter #scherz Wünsche euch schöne Feiertage und lasst euch von Corona nicht ärgern.”

Komiker Otto Waalkes hat ein Weihnachtslied für seine Fangemeinde auf Instagram hochgeladen: In einem Video präsentiert er eine neue Version des Hits „Winter Wonderland”, die er „Waalkes in the Winter Wonderland” nennt. (mhö)