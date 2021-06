Ganz schön schick!: Naddel zeigt bei Instagram ihre neue Hamburger Wohnung

Nadja Abd el Farrag (56), besser bekannt als Naddel, ist zurück in ihre alte Heimat Hamburg gezogen. Ihr Leben in Dangast im Landkreis Friesland hat sie aufgegeben. Bei Instagram zeigte sie nun stolz ihr neues Zuhause – zumindest einen kleinen Ausschnitt.

„Hallo, ihr Lieben. Hier ein kleiner Ausschnitt aus meiner neuen, gemütlichen Wohnung – nur ein kleiner Ausschnitt. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende“, so das Ex-Model in Video bei Instagram am Sonntag.



An Dekorationen und Pflanzen hat Naddel in ihrer neuen Wohnung nicht gespart. Ganz schön luxuriös, die neue Bude!

Neue Wohnung in Hamburg: Naddel ist zurück – Fans sind begeistert



Wie aus ihrem Instagram-Profil hervorgeht, ist Nadja Abd el Farrag, die in Hamburg geboren wurde, bereits am 22. April in die neue Wohnung gezogen.



Ihren Fans gefällt es jedenfalls sehr: „So toll, dich endlich so glücklich zu sehen“, schreibt eine Nutzerin und fügt dann ein Emoji-Herz hinzu. „Schick“ und „cool“ sei laut anderen die Einrichtung. Doch nicht nur die Wohnung, sondern auch ihre Art kommt gut an: „Du zeigst deine schone Ehrlichkeit“, kommentiert ein Fan. (mp)