Prime League Finale in Hamburg: Hunderte Gamer in der Stadt

Über 1000 Fans im Hamburger Hafen: Am Samstag fand das Finale der höchsten deutschsprachigen Liga für das Computerspiel League of Legends statt. Zum ersten Mal gastierte die Prime League“ in Hamburg – und die Lokalmatadoren erlitten eine bittere Heimklatsche.

Der Schuppen 52 im Hamburger Hafen ist am Samstag mit bunten Farben beleuchtet und die Lautstärke ist aufgedreht. Von der Decke hängen mehrere große Bildschirme, damit auch die letzte Reihe jedes Detail der Spiele mitbekommt. Alles ist angerichtet für das große Finale zwischen dem Hamburger Team „Unicorns of Love SE“ und den Kölnern von „SK Gaming Prime”.

Offline-Events kommen bei den Fans gut an

Für viele der Zuschauer:innen ist es das erste Offline eSport Event. Ein Fan erzählt: „Es ist schön Menschen aus der Szene zu treffen. Personen die man online schon kennt endlich persönlich kennenzulernen.”

In der Fanszene unterscheidet sich die Prime League auch von Turnieren in anderen Sportarten. Es sind Fans aller Teams der Liga vor Ort und nicht nur von den Finalisten SK Gaming Prime und den Unicorns of Love SE.

Insbesondere die Fans von Eintracht Spandau sorgen ordentlich für Stimmung. Das Team ist zwar nicht im Finale, aber die Spandauer stehen mit Trommeln in der ersten Reihe und heizen dem Publikum ordentlich ein. Bei League of Legende ist es üblich zu jubeln auch wenn nicht das eigene Team gewinnt, sondern der Gegner. Hier feuert man eher ein gutes Spiel, statt des Lieblings-Teams an.

Heimspiel für die Unicorns of Love, doch ohne Sieg

Die Unicorns of Love, die am Samstag im Finale stehen, sind ein Team aus Hamburg und schon ein alter Hase im eSport. Sie haben schon mehrere Pokale gewonnen darunter auch die Prime League. Mit einem Sieg am Samstag würden sie diese zum dritten Mal in Folge gewinnen.

Doch sie gehen als Underdog in das Spiel. Ihr Gegner SK Gaming Prime, ein Team aus Köln, wird spätestens seit den Playoffs als Favorit gehandelt. Kann der Heimvorteil der Unicorns of Love SE hier für Ausgleich sorgen?

Fun K3y, ein Spieler der Unicorns of Love, kommt selbst aus Hamburg und hat seinen eigenen kleinen Fanclub mitgebracht. Sie stehen mit Banner und Lockenperücken in einer der ersten Reihen und jubeln fast am lautesten.

SK Gaming Prime gewinnt 3:0

Doch SK Gaming Prime spielt die Favoritenrolle auch von Anfang an voll aus und deklassiert die Unicorns of Love SE mit 3:0. Die Veranstaltung, die eigentlich bis 21 Uhr angesetzt wurde, ist schon um 18.30 Uhr beendet. Die Sieger werden unter lauten Jubel und Feuerwerk geehrt.